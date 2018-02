Le centre de cyber-sécurité CISPA de Sarrebrück rejoint la prestigieuse communauté Helmholtz

En décembre 2017, la Ministre-Présidente de la Sarre Anegrete Kramp-Karrenbauer, le Pr. Michael Backes, directeur du CISPA, le ministère fédéral de l’Education et de la Recherche (BMBF) et l’association Helmholtz signent la création d’un nouveau centre Helmholtz, sous le nom de centre CISPA i.G, dédié à la cyber-sécurité. Le BMBF contribuera à hauteur de 90% des coûts, pour un budget global estimé à 50 millions € (en 2017, le budget du CISPA est de seulement 7 millions €). L’ambition de ce nouveau centre est de devenir un lieu de référence au niveau mondial en matière de cyber-sécurité ainsi que d’attirer entre 600 et 800 chercheurs. Il a ouvert officiellement ses portes le 15 février 2018.

Le cœur de métier du CISPA porte sur le développement de solutions aux problématiques posées par la sécurité informatique et la protection des données dans la société numérique. Les recherches menées au Centre portent sur l’analyse de solutions existantes et le développement de nouveaux outils, avec un objectif de perfectionnement de ces solutions et de simplification pour les rendre pratiques à mettre en œuvre dans un système complexe. Ces solutions peuvent ensuite être commercialisées en partenariat avec les partenaires industriels du CISPA comme au travers de ses spin-offs.

Le Land de la Sarre, et en particulier Sarrebruck, multiplie les initiatives destinées à en faire une « Silicon Valley » européenne : le centre de recherche pour l’Intelligence Artificielle (le DFKI) y a son siège. Avec ce nouvel Institut Helmholtz, le Land confirme sa politique ambitieuse dans tous les domaines du numérique.

Source : Communiqué de presse du CISPA 13.12.2017 « CISPA Helmholtz center IG is founded ! » https://cispa.saarland/2017/12/13/cispa-helmholtz-center-i-g-is-founded.html

En savoir plus : « Le gouvernement fédéral accentue son soutien aux centres de compétences en sécurité informatique », 05.11.2015 https://www.science-allemagne.fr/fr/tic-et-transports/le-gouvernement-federal-accentue-son-soutien-aux-centres-de-competences-en-securite-informatique/

Rédactrice : Philippine Régniez, philippine.regniez[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr