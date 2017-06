Le Conseil européen de la recherche fête ses dix ans d’existence

L’ERC propose entre autres des bourses individuelles (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant, selon l’expérience des chercheurs). Les dix ans de l’ERC coïncident avec l’octroi de la 1000e bourse ERC à un ou une scientifique allemand(e), sur un total de 6000 bourses accordées dans l’Union européenne.

A cette occasion, le ministère fédéral allemand de l’Enseignement et de la Recherche (BMBF) a organisé une manifestation le 21 juin 2017 à Berlin, en présence de Jean-Pierre Bourguignon, qui préside l’ERC depuis 2013, de la ministre fédérale de l’Enseignement et de la Recherche Johanna Wanka, ainsi que de personnalités du monde de la recherche allemand. La chancelière fédérale Angela Merkel a également prononcé un discours d’ouverture retransmis par vidéo. Des projets sélectionnés dans le cadre de l’ERC ont été présentés, suivis d’une table ronde sur la place de l’Allemagne et ses perspectives dans le contexte européen en matière de recherche.

L’ERC est dirigé par un conseil scientifique indépendant, auquel siègent 22 scientifiques de premier plan, dont deux allemands : Michael Kramer de l’Institut Max-Planck de Radioastronomie de Bonn (Rhénanie du Nord-Westphalie) et Kurt Mehlhorn de l’Institut Max-Planck d’Informatique de Sarrebruck (Sarre).

