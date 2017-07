Ouverture prochaine de sept nouveaux instituts de recherche du DLR

Implantés dans les villes d’Augsbourg (Bavière), de Bremerhaven (Brème), Dresde (Saxe), Hambourg, Iéna (Thuringe) et Oldenbourg (Basse-Saxe), les nouveaux centres traitent principalement des sujets liés à l’aéronautique, l’énergie, la sécurité, la numérisation, les métadonnées et l’industrie 4.0.

A cet effet, le gouvernement fédéral soutient le DLR à hauteur de 42 millions d’euros par an. Les Lands dans lesquels ces instituts seront implantés contribueront aux financements à hauteur de cinq millions d’euros par an.

Les sept nouveaux instituts qui seront mis en place dans les mois à venir sont :

Institut de tests et de simulation pour les turbines à gaz (Augsbourg, Bavière)

Institut pour la protection des infrastructures marines (Bremerhaven, Brème)

Institut de méthodes logicielles pour la virtualisation de produits (Dresde, Saxe)

Institut pour l’architecture de systèmes dans l’aéronautique (Hambourg)

Institut pour la maintenance aéronautique (Hambourg)

Institut de sciences des données (Iéna, Thuringe)

Institut pour les systèmes d’énergie en réseau (Oldenbourg, Basse-Saxe)

Source : « DLR-Senat gibt grünes Licht für die Gründung von sieben DLR-Instituten », communiqué de presse du DLR, 29/06/2017 – http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-23037/year-all/#/gallery/27334

Rédactrice : Claire Speiser, claire.speiser[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr