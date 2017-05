Poursuite du programme visant à augmenter la part de femmes professeures d’université

A ce jour, 524 postes de professeurs occupés par des femmes ont été financés par les Länder et le gouvernement fédéral dans le cadre de ce programme lancé en 2008 afin d’augmenter la proportion de femmes dans les établissements allemands de l’enseignement supérieur. Ceci répond à une sous-représentation très nette des femmes dans le monde de la recherche : en 2011, bien que les femmes constituaient la moitié des thèses de doctorat et le quart des agrégations, elles ne représentaient que 18,2% des professeurs d’université [1].

Ce programme souhaite agir à deux niveaux : d’une part, l’augmentation du nombre de professeures dans l’enseignement supérieur allemand et d’autre part le renforcement des structures internes œuvrant pour une égalité des chances entre hommes et femmes. Au cours de la dernière décennie, la situation a déjà évolué, la proportion de postes de professeur occupé par des femmes étant passé de 14% en 2005 à 23% en 2015, comme l’affirme la ministre fédérale de l’Enseignement et de la Recherche Johanna Wanka, qui occupe également le poste de vice-présidente de la GWK.

L’État fédéral et les Länder ont mis près de 300 millions d’euros à disposition de ce programme entre 2008 et 2017, les coûts étant partagés entre l’État fédéral et le Land de l’établissement d’exercice.

