Publication du rapport « Le progrès par la recherche et l’innovation »

Suivant la recommandation des experts de la commission EFI au mois de février, ce nouveau rapport mentionne une possible introduction de mesures d’allègement fiscal pour stimuler la recherche des PME, en complément des financements sur projets déjà existantes. Un nouvel objectif de 3,5% du PIB investi dans la R&D à l’horizon 2025 est également évoqué, cette fois encore conformément aux recommandations d’EFI. Les deux tiers de ces dépenses devront provenir du secteur privé.

Le rapport souligne par ailleurs que les importants investissements réalisés par l’Allemagne dans la recherche ont porté leurs fruits : les dépenses dans la R&D ont augmenté de 60% au cours des dix dernières années, l’objectif de 3% du PIB investi dans la R&D a été atteint en 2015 (ce qui place l’Allemagne dans les cinq pays qui investissent le plus dans la recherche à l’échelle mondiale), et plus de 650 000 personnes occupent un emploi dans la recherche.

