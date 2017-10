Recommandations des représentants de la recherche et de l’industrie pour la future législature allemande

Le 24 septembre 2017, les électeurs allemands ont renouvelé le Parlement fédéral (Bundestag). Les représentants de la recherche publique (universitaire et extra-universitaire) et de différents domaines de l’industrie allemande adressent à cette occasion leurs recommandations aux acteurs politiques. Ils soutiennent l’objectif du gouvernement fédéral de consacrer, d’ici 2025, 3,5% du PIB à des activités de recherche et développement.