Une nouvelle fondation pour le soutien à la recherche à Berlin

Cette nouvelle fondation a été lancée le 4 avril 2017 à Berlin. Elle souhaite attirer des financements privés pour stimuler la recherche dans les universités et les instituts berlinois, et plus particulièrement les projets de recherche audacieux, et donc plus risqués, mais à haut potentiel. L’objectif est également d’encourager les partenariats entre les entreprises et le monde de la recherche scientifique.

Le fonds de subvention berlinois devrait servir de point de coordination et centraliser les possibilités de financement de source privée dans la capitale allemande, entretenir les contacts avec les donateurs et attribuer ces dons sous la surveillance d’un comité scientifique, qui prendra en compte la qualité du projet, tout en veillant à la neutralité et à la transparence de sa mise en œuvre. C’est une association à but non lucratif financée par des dons privés et administrée par la Fondation des donateurs pour la science allemande. Tour le monde peut y contribuer en effectuant un don ou une donation.

Source : « Förderfonds Wissenschaft in Berlin », communiqué de presse du Stifterverband, 26/04/2017 – http://www.foerderfonds-berlin.de/

Rédactrice : Claire Speiser, claire.speiser[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr