Clusters d’excellence : 88 projets pré-sélectionnés

Le troisième volet, prévu à partir de 2019 ne concerne plus que deux lignes de financement, celle des écoles doctorales (Graduiertenschulen) ayant été supprimée. Il concerne :

les clusters d’excellence

les universités d’excellence

L’initiative d’excellence prévoit d’ordinaire le financement de 45 à 50 clusters d’excellence, à hauteur de 385 millions d’euros par an, provenant à 75% de l’État fédéral (par l’intermédiaire du ministère fédéral de l’Enseignement et de la Recherche, le BMBF) et à 25% des Länder.

Le 28 septembre 2017 à Bonn (Rhénanie du Nord-Westphalie), un jury de scientifiques reconnus internationalement a réalisé une pré-sélection pour les clusters d’excellence, au cours de laquelle 88 candidatures ont été choisies parmi 195 dossiers déposés par 63 universités. Les candidatures consistent en un pré-projet.

Les 88 projets retenus proviennent de 41 Universités implantées dans 13 Länder. 23 d’entre elles sont des candidatures conjointes de deux établissements, et trois projets émanent même de trois établissements.

La majorité des projets soumis est transdisciplinaire, et pour près de 60% d’entre eux, il s’agit d’une première candidature à l’initiative d’excellence.

Les établissements à l’origine des projets sélectionnés devront soumettre une candidature complète à la DFG avant le 21 février 2018. Les résultats définitifs sont attendus pour le 27 septembre 2018.



