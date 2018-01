Signature d’une feuille de route entre la TUM et la Fondation Dieter Schwarz pour le campus de la TUM à Heilbronn

Forte de plus de 40 000 étudiants en 2017, la TUM se développe depuis plusieurs années en dehors de Munich. Le projet suscite de vives réactions en Bavière sur plusieurs points. D’abord, il y a la question de l’influence croissante que prennent les entreprises à l’université en finançant des postes de professeurs. Le choix de l’expansion à Heilbronn est aussi mis en question, car ce serait le seul campus de la TUM en dehors de la Bavière (outre les campus à l’étranger comme à Singapour). Treize des vingt postes de professeurs financés à l’avenir par la Fondation Dieter Schwarz seraient localisés à Heilbronn (autre Länder), et seulement sept à Munich. Enfin, des questions administratives et juridiques restent en suspens, notamment quant au statut des professeurs ou des diplômes, puisque ce sont les Länder et non l’Etat fédéral qui gèrent la politique universitaire en Allemagne.

