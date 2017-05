L’accélérateur linéaire européen XFEL désormais en fonctionnement

Le synchrotron allemand à électrons (DESY) a commencé avec succès l’exploitation de l’accélérateur linéaire européen d’électrons XFEL, rassemblant 17 instituts de recherche, et qui est à ce jour le seul au monde fonctionnant sur la base de modules supraconducteurs. Pour rappel, le DESY est le principal partenaire de la structure d’XFEL et est en charge de sa construction et du pilotage des opérations d’accélération.