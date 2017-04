Le prix Julius Springer 2017 dans le domaine de la physique appliquée attribué au professeur Victor Malka

Le prix Julius Springer est remis chaque année depuis 1998 à un scientifique du domaine de la physique appliquée ayant apporté une contribution significative et innovante par ses travaux, publiés dans un des deux journaux scientifiques des éditions Springer « Applied Physics A – Materials Science & Processing » et « Applied Physics B – Lasers and Optics ».

En 2017, le lauréat désigné est le français, le professeur Victor Malka, qui exerce au Laboratoire d’Optique Appliquée de l’École Nationale Supérieure des Techniques Avancées (ENSTA ParisTech) en tant que directeur de recherche du CNRS. Dans les locaux de la DPG, le professeur Dieter Meschede, éditeur en chef du journal « Applied Physics B – Lasers and Optics », lui remettra le prix. Cette remise de prix est également l’occasion d’un séminaire de Victor Malka sur la manipulation des électrons relativistes dans les lasers intenses (d’une tension de l’ordre du GV/m).

Victor Malka a publié plus de 210 articles dans des journaux à comité de lecture et a donnée plus de 160 interventions en tant qu’invité lors de conférences internationales. En 2017, Victor Malka a également été nommé professeur à l’institut Weizmann des Sciences en Israël.

Rédacteur : Aurélien Gaufrès, aurelien.gaufres[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr