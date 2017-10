Conférence : Clusterisation logistique – une perspective européenne, le 4 décembre 2017 à Berlin

L’agglomération spatiale des établissements logistiques, appelée clusterisation logistique, est un phénomène récent dans l’organisation spatiale des activités logistiques et un concept qui interroge aussi bien les scientifiques que les acteurs du secteur. Le DLR organise un séminaire international d’experts sur le sujet de la clusterisation logistique le 4 décembre à l’Ambassade de France à Berlin. Ce séminaire permettra d’identifier les facteurs de succès de la clusterisation logistique an mobilisant aussi bien des approches théoriques, des avis d’experts et les enseignements des expériences. Au-delà, les conclusions du séminaire permettront de dégager des recommandations à l’intention des acteurs publics et privés du secteur.