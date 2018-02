Création d’un centre de recherche original entre le DFKI et l’industriel IAV sur la voiture autonome à Kaiserslautern

La Société des ingénieurs pour l’automobile et les transports (IAV – Ingenieursgesellschaft für Auto und Verkehr) fournit des composants pour les constructeurs automobiles, en particulier des moteurs. L’IAV et le Centre allemand de recherche en intelligence artificielle (DFKI – Deutsches Forschungszentrum für Künstlicher Intelligenz) s’associent pour appliquer le potentiel de méthodes d’analyse intelligente de données à l’industrie automobile. Ils ont notamment identifié les étapes du contrôle et de l’optimisation des données issues des tests (lors des tests de qualité par exemple). Ainsi, au cours de la conception d’un moteur, pas moins de 500 000 variables sont à prendre en compte.

Le nouveau laboratoire de recherche FLaP, chapeauté par le directeur de la division « Smart Data und Knowledge Services » Andreas Dengel, aura donc pour objectif d’assister la conception et la maintenance des moteurs automobiles par intelligence artificielle. Le FLaP devra également créer de nouveaux outils de visualisation afin de mesurer les données dans les réseaux de neurones (deep learning). La mission globale du laboratoire de recherche est de produire une « boîte à outils » reposant sur l’IA qui puisse être utilisée par les ingénieurs automobiles.

Le laboratoire de recherche va donc coopérer très étroitement avec l’industrie, dans des environnements réalistes – avec, à la clef, un transfert de technologies vers IAV. Le FLaP est d’ailleurs la 18ème coopération mise en place sur le territoire allemand par l’industriel.

Source : Communiqué de presse du DFKI du 22.01.2018 « Deep Learning und KI in der Motorenentwicklung – IAV und DFKI eröffnen gemeinsames Forschungslabor in Kaiserslautern » https://www.dfki.de/web/presse/pressemitteilung/2018/FLaP

Rédactrice : Philippine Régniez, philippine.regniez[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr