Un laboratoire pour les neurosciences à moins de 100 euros

Dans le domaine des neurosciences, l’équipement scientifique représente souvent un poids budgétaire important. Cependant, les expériences récentes menées sur des équipements imprimés en 3D et des composants électroniques programmés manuellement livrent également des résultats satisfaisants.

Le système nouvellement développé est conçu autour d’une structure imprimée en 3D comprenant un ordinateur, une caméra, des LEDs à bas prix pour l’éclairage et des lentilles basiques, ainsi que des éléments de contrôle optiques et thermiques. Le système complet revient à moins de 100 euros et peut être amélioré grâce à d’autres éléments en doublant simplement le prix. Il est modulaire, ce qui signifie que les éléments peuvent être remplacés par de nouveaux équipements de meilleure qualité.

Les concepteurs du système espèrent ainsi que des institutions possédant moins de moyens financiers puissent également avoir accès à des équipements scientifiques de qualité. Les étudiants et chercheurs en neurosciences de pays en développement – Kenya, Ouganda, Ghana, Nigéria, Afrique du Sud, Soudan, Tanzanie – sont particulièrement visés.

Publication scientifique : Chagas, A. M., Godino, L. P., Arrenberg, A. B., & Baden, T. (2017). The 100 Euro Lab : A 3-D Printable Open Source Platform For Fluorescence Microscopy, Optogenetics And Accurate Temperature Control During Behaviour Of Zebrafish, Drosophila And C. elegans. bioRxiv, 122812.

Source : “Laborausrüstung muss nicht teuer sein”, communiqué de presse de l’université de Tübingen, 18/07/2017 – https://www.uni-tuebingen.de/newsfullview-landingpage/article/laborausruestung-muss-nicht-teuer-sein.html

Rédactrice : Laura Voisin, laura.voisin[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr