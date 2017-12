Présentation des résultats de l’alliance Helmoltz sur le projet de mission satellitaire « Tandem-L »

L’Alliance Helmholtz « télédétection et dynamique du système terrestre » du Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) s’intéresse aux défis globaux qui se posent à notre planète, qu’il s’agisse du changement climatique, de la destruction de l’environnement, ou encore de la croissance démographique et de l’épuisement des ressources.

A cette fin, elle a développé « Tandem-L », un projet de nouvelle mission satellitaire allemande, dont le but serait de fournir des données scientifiques servant à la prévision des grands bouleversements terrestres. Dotés d’un système d’imagerie d’un nouveau genre, ces satellites, développés par le groupe de chercheurs, sont capables d’appréhender la surface terrestre en très haute qualité et en trois dimensions, ainsi que de reconstituer les structures de la terre. Ils doivent permettre de traiter et de fournir des informations très précises, rendant compte de l’interdépendance et de la complexité des systèmes terrestres (biosphère, géosphère, hydrosphère etc.).

Mesure du volume de la biomasse à l’échelle globale, analyse des mouvements de la calotte glacière ou estimation des ressources en eaux : les données fournies doivent pouvoir être directement utilisables, afin de guider au plus efficacement les décideurs publics.

Créée en 2012, l’Alliance Helmohltz regroupe 140 chercheurs internationaux issus de disciplines et d’instituts différents. Elle est coordonnée par le Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). La faisabilité de cette nouvelle mission est actuellement en cours d’évaluation, une décision devrait être prise en mars 2018 sur son lancement.

