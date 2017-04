DynApp : une application pour favoriser l’utilisation des transports publics en planifiant de façon optimale son emploi du temps

Un frein à l’utilisation des transports en commun peut être dû à leur indisponibilité au moment souhaité. En ayant accès de façon anonyme à l’emploi du temps des usagers et à des informations tierces (horaires des séances de cinéma, d’ouverture des magasins et de différents services, météo, disponibilité de places dans les parkings souterrains), l’application indique à l’utilisateur les moments les plus opportuns pour recourir au type de transport adapté à son emploi du temps. Des propositions pourront même être formulées à l’utilisateur pour profiter d’un service s’il a du temps disponible lors d’une correspondance ou si un train, un bus ou un tram est retardé.

Le projet ꞌꞌDynAPSysꞌꞌ mené par l’Université de sciences appliquées de Karlsruhe (Bade-Wurtemberg) en collaboration avec l’Université technique d’Ilmenau (Thuringe), l’Université technique de Dresde (Saxe), l’entreprise de transport Regionalbus Braunschweig GmbH et l’entreprise informatique Salt Solutions GmbH a duré 3 ans jusqu’en février 2017 et a été financé par le ministère fédéral de de l’Économie et de l’Énergie (BMWi) à hauteur de 2,3 millions d’euros. Les algorithmes développés avec cette application peuvent intéresser directement les sociétés exploitants des réseaux de transport public mais également les acteurs de l’économie collaborative (partage de service de type Blablacar, Leboncoin), de l’électromobilité ou du tourisme.

Source : « Wissenschaftler der Hochschule Karlsruhe entwickeln eine App für Mobilgeräte, die den Nutzer in seinem Tagesprogramm optimal durch den öffentlichen Verkehr begleitet », communiqué de l’université en sciences appliquées de Karlsruhe, 29/03/2017 – http://www.hs-karlsruhe.de/hochschule/aktuelles/presse/dynapsys.html

Rédacteur : Luc Massat, luc.massat[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr