Conférence Wikistage « La ville du futur », le 8 décembre 2017 à l’ambassade de France à Berlin

En 2050, nous serons quelques 9 milliards d’humains sur terre, dont plus de 70 % vivront en milieu urbain. Si les villes concentrent la majeure partie de la production de biens et services, qui contribuent à l’augmentation de la qualité de vie des populations, elles connaissent aussi des épisodes de pollution de plus en plus fréquents, dus à une consommation accrue d’énergie.

La mobilisation des villes et des acteurs locaux est donc décisive dans la lutte contre le changement climatique. Notre capacité à endiguer les problèmes viendra en effet autant des sauts technologiques que de la volonté et des initiatives citoyennes, et politiques.

Comment relever dès aujourd´hui le défi d’une ville résiliente et inclusive pour demain ?

Inscription



Programme

Source : Service pour la science et la technologie – Ambassade de France à Berlin