Hambourg se positionne en tant que centre majeur de l’impression #3D et des #nanotechnologies

La ville-Etat d'Hambourg mène une politique ambitieuse de recherche dans le domaine des nanotechnologies et de l'impression 3D. La signature d'un accord de coopération avec la société Fraunhofer le 26 janvier 2018, ainsi que l'approbation par le Sénat d'un investissement de 30 millions d'euros dans ces deux secteurs pour les cinq prochaines années, marque la volonté d'Hambourg de devenir un centre majeur dans ces domaines.

Hambourg signe un accord de coopération avec la société Fraunhofer en créant un ensemble composé du centre de recherche Lazerzentrum Nord (LZN – Centre Laser Nord) et du Centrum für angewandte Nanotechnologien (CAN – Centre pour les Nanotechnologies Appliquées), auparavant rattachés à l’Université Technique de Hambourg. Ces deux centres seront réunis dans le nouvel Institut Fraunhofer sous le nom d’ « Institut pour les technologies de production additives » (IAPT – Institut für additive Produktionstechnologien).

Cet accord entre Hambourg et la Fraunhofer Gesellschaft permet à ses centres de mettre en commun leurs ressources ainsi que de bénéficier du réseau des 69 instituts de recherche appliquée qui font partie de cette communauté sur l’ensemble du territoire allemand. Le nouvel Institut recevra un financement de 30 millions d’euros de 2018 à 2023.

Cette décision permet à la Ville de Hambourg de renforcer son positionnement dans le domaine des nanotechnologies et de l’impression 3D, vus comme des secteurs d’avenir. Hambourg souhaite en outre consolider les liens entre ses centres de recherche et les acteurs industriels, liens qui sont au cœur du modèle des Instituts Fraunhofer, axés sur la recherche appliquée et les transferts rapides de technologie.

Source : Communiqué de presse de la Ville-Etat de Hambourg du 25.01.2018 « Meilenstein für Wissenschaft und Wirtschaft in Hamburg » http://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/10291584/2018-01-25-bwfg-meilenstein-fuer-wissenschaft-und-wirtschaft-in-hamburg/

Rédactrice : Philippine Régniez, philippine.regniez[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr