L’avenue du 17 juin à Berlin transformée en terrain d’expérimentation pour la conduite automatisée et connectée

L’expérimentation comprendra la mise à disposition de trois véhicules capables de se déplacer de manière autonome dont un minibus fabriqué par Mercedes. Chaque trajet de ces véhicules sera effectué avec un pilote et un copilote à bord.

Des dispositifs seront fixés sur seize feux de circulation et permettront aux véhicules autonomes de se déplacer en traitant les données échangées avec ces dispositifs. L’état du trafic sur l’avenue peut être également analysé à tout moment grâce à des systèmes de caméras, sans que les plaques d’immatriculation ne soient reconnues. La présence de places libres de stationnement de la rue sera détectée et l’information sera disponible pour les utilisateurs sur une application mobile, afin de se diriger vers une place disponible. Des capteurs seront placés pour mesurer le taux de particules fines, de dioxyde d’azote et d’autres polluants dans l’air et observer comment la fluidité du trafic agit sur la qualité de l’air.

Le projet est porté par le laboratoire d’Intelligence Artificielle Distribuée (DAI-Labor) de l’Université technique de Berlin (TU Berlin) en partenariat avec l’institut Fraunhofer pour les systèmes de communications ouverts (FOKUS) et d’autres partenaires publics et privés. Le ministère fédéral des Transports et des Infrastructures numériques (BMVI) ainsi que le Land de Berlin financent ce projet à hauteur de 3,7 millions d’euros.

Source : « Autonomes Fahren : Straße des 17. Juni wird zur Teststrecke für Verkehr der Zukunft », 06/04/17, Article du Berliner Zeitung n°82 – http://www.berliner-zeitung.de/berlin/verkehr/autonomes-fahren-strasse-des-17–juni-wird-zur-teststrecke-fuer-verkehr-der-zukunft-26670002

Rédacteur : Aurélien Gaufrès, aurelien.gaufres[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr