Ouverture d’un centre Einstein consacré au futur du numérique à Berlin

Ce centre a pour but la recherche et le soutien de structures numériques au service de la science, l’économie et la société. Son contenu scientifique s’articule autour du domaine informatique appliqué à la santé (bio-informatique, médecine personnalisée, diagnostic numérique, nouvelles méthodes d’analyses de génome, imagerie biomédicale), aux sciences sociales et à l’industrie (maison, ville et mobilité connectées, enseignement numérique, traitement sémantique des données, management des identités, concepts physiques de la sécurité informatique, internet des objets, technologies du textile intelligent, industrie 4.0 appliqué au traitement de l’eau et au monde du travail).

Ce centre Einstein est porté par :

des partenaires universitaires :

• l’Université des arts de Berlin (UdK) ;

• l’Université Humboldt de Berlin (HU Berlin) ;

• l’Université libre de Berlin (FU Berlin) ;

• l’hôpital universitaire de la Charité ;

• l’Université technique de Berlin (TU Berlin).

• l’institut pour la santé de Berlin (BIH) ;

• l’institut Fraunhofer pour les systèmes de communications ouverts (FOKUS) ;

• l’institut Fraunhofer Heinrich Hertz (HHI) ;

• l’institut Fraunhofer pour la fiabilité et la micro-intégration (IZM) ;

• le Centre allemand de recherche aérospatiale (DLR) ;

• le Centre Max-Delbrück de médecine moléculaire (MDC) ;

• l’Office fédéral de métrologie (PTB) ;

• le Centre Konrad-Zuse de mathématique appliquée et de calcul haute performance (ZIB).

• le ministère fédéral du Travail (BMAS) ;

• le ministère fédéral de l’Enseignement et de la Recherche (BMBF).

• la Régie de l’eau de Berlin (BWB) ;

• Cornelsen ;

• le Centre germano-turc de recherche dans les TIC ;

• Intel ;

• SAP ;

• l’opérateur de téléphonie Telekom ;

• Viessmann.

La gouvernance du centre souhaite financer les projets dans un cadre transdisciplinaire. Le centre sera accessible aux citoyens qui s’interrogeront sur les conséquences de la transition numérique.Il leur sera ainsi possible de discuter avec les scientifiques présents.

La direction du centre sera assurée par le professeur Odej Kao de la TU Berlin, le professeur Erwin Böttinger du BIH sera l’interlocuteur pour la santé numérique, le professeur Gesche Joost de l’UdK pour la société numérique et les sciences sociales, le professeur Jochen Schiller de la FU Berlin pour l’industrie numérique et les services et le professeur Johann-Christoph Freytag de la HU Berlin pour les infrastructures numériques, les méthodes et les algorithmes.

Son financement atteint 38,5 millions d’euros sur la base d’un partenariat public-privé. Les établissements extra-universitaires participent à hauteur de 8,5 millions d’euros, les partenaires privés, 20 millions d’euros (12 millions d’euros pour le financement des postes de professeurs), et le Sénat de Berlin, 10 millions d’euros. Le centre a une période de fonctionnement prévue de six ans. Une première phase de financement est prévue pour la période du 1er avril 2017 au 1er avril 2020. En cas d’évaluation positive en 2018, le financement sera reconduit pour la période du 1er avril 2020 au 1er avril 2023.

Source : « Einstein Center Digital Future eröffnet », communiqué de presse de la FU Berlin, 03/04/2017 – http://www.fu-berlin.de/presse/informationen/fup/2017/fup_17_068-neues-einstein-center-digital/index.html

Rédacteur : Aurélien Gaufrès, aurelien.gaufres[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr