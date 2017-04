Le Bade-Wurtemberg développe un service de Cloud à destination des start-up

Ce service est destiné en priorité aux PME afin de les accompagner dans la transition numérique. Son utilisation leur permettra de libérer leurs systèmes informatiques en décentralisant le stockage de leurs données et de réaliser des économies de gestion. L’objectif est de créer une plateforme communautaire dans laquelle se rassembleraient des fournisseurs et des utilisateurs issus de différents secteurs.

Lors de l’inauguration, huit démonstrations de start-up de la région ayant intégré avec succès le Cloud Computing dans leurs pratiques industrielles ont été réalisées. Le service « Cloud Mall BW » propose une utilisation sur mesure pour les fournisseurs et les utilisateurs, et permet également à ceux-ci de partager leurs connaissances et leurs expériences.

L’offre du Cloud Mall BW sera adaptée spécifiquement à chaque branche, permettant ainsi de couvrir un maximum d’exigences et d’obtenir une meilleure adhésion des PME du secteur. Pour les versions pilotes, les petites entreprises, les entreprises de commerce et les entreprises de production (optimisation de production, développement de produits et de services innovants) seront visées. Elles seront améliorées sur la base des résultats d’un sondage adressé aux fournisseurs et aux utilisateurs, dans lequel ceux-ci auront identifié leurs besoins principaux et leurs obstacles et auront comparé l’offre déjà existante avec leurs attentes.

Le ministère de l’Économie, du Travail et de la Construction de logement du Land de Bade-Wurtemberg finance ce projet à hauteur de 4,6 millions d’euros.

Plus d’informations :

Flyer explicatif du service « Cloud Mall BW » (en allemand) : https://www.iao.fraunhofer.de/images/veranstaltungen/cloud-mall-flyer.pdf

Source : « Cloud-Lösungen für den Mittelstand », Communiqué de presse du Fraunhofer IAO, 30/03/2017 – – http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/informations-und-kommunikationstechnik/iao-news/1828-cloud-loesungen-fuer-den-mittelstand.html

Rédacteur : Aurélien Gaufrès, aurelien.gaufres[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr