Une cartographie en temps réel des sites sinistrés pour une meilleure efficacité d’intervention

Entre le 23 et le 26 mars, le Centre allemand de recherche aérospatiale (DLR), en partenariat avec la filiale allemande de l’"International Search and Rescue" (ISAR Germany) et l’entreprise allemande de drones Germandrones, a expérimenté un système de reconnaissance rapide de territoires sinistrés d’un nouveau genre pour faciliter la mise en place des secours.