Le BMBF soutient de nouveaux programmes de recherche sur les réfugiés

Une partie des mesures concernant la recherche prises par le ministère fédéral de l’Enseignement et de la Recherche (BMBF) est dirigée vers les thématiques de migration et d’intégration des réfugiés. Il s’agit tout particulièrement de recherche en sciences humaines et sociales.

Le soutien du BMBF à la recherche sur les migrations poursuit trois objectifs principaux : rendre les connaissances actuelles sur les réfugiés et les migrations plus accessibles, disposer de bases de données sur les réfugiés en Allemagne, et cibler les évolutions sociétales faisant suite à l’arrivée de nouveaux immigrants.

Au total, le BMBF met la somme de 18 millions d’euros à disposition pour subventionner la recherche portant sur les questions migratoires.

Avec le programme intitulé “Migration et transition démographique”, le BMBF appelle les chercheurs à collaborer avec les institutions, entreprises et acteurs de la société civile à étudier la société confrontée à un changement démographique lié aux migrations, notamment les répercussions que celui-ci pourrait avoir sur les valeurs, les rôles de genre, la culture, la langue ou la religion. L’impact sur les domaines du ressort de l’état, tels que l’éducation, le travail, la santé, l’administration ou la vie politique, devront également être étudiés. Le BMBF financera le programme de recherche “Migration et transition démographique” à hauteur de 12 millions d’euros en tout.

Le projet “Fuite – Recherche et transfert. La recherche sur les réfugiés en Allemagne” a pour objectif de collecter les résultats de la recherche sur les réfugiés et de cartographier ces résultats. Ce projet démarré à l’été 2016 bénéficie d’un financement du BMBF à hauteur de 700 000 euros.

L’enquête longitudinale “Familles réfugiées” (GeFam-Studie) démarrée en juillet 2016 est réalisée sous forme de coopération en l’Institut de recherche sur les métiers et le marché du travail (IAB) et le centre de recherche fédéral sur les migrations et les réfugiés (BAMF-FZ), le panel socio-économique (SOEP), au sein de l’institut allemand pour la recherche économique (DIW). L’enquête, prévue sur une durée de trois ans, sera menée auprès de 1 600 familles arrivées entre début 2013 et début 2016 en Allemagne pour y trouver refuge. Ce projet, soutenu par le BMBF à hauteur de 5,5 millions d’euros, se centrera sur le thème de la formation et de la situation professionnelle, et sur la participation de ces familles à la société allemande.

Plus d’informations :

https://flucht-forschung-transfer.de

Source : “Mehr Forschung zu Flucht, Migration und Integration”, Communiqué de presse du BMBF, 15/11/2016 – https://www.bmbf.de/de/mehr-forschung-zu-flucht-migration-und-integration-3594.html



Rédactrice : Claire Speiser, claire.speiser[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr