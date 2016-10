Prolongation des programmes universitaires dédiés aux réfugiés jusqu’en 2018

Les programmes d’intégration “Welcome” et “Integra” mis en œuvre par l’office allemand des échanges académiques (DAAD) et financés par le ministère fédéral de l’Enseignement et de la Recherche (BMBF) initialement prévus pour l’année 2016, seront poursuivis jusqu’à fin 2018.

L’une des difficultés majeures pour les réfugiés souhaitant commencer des études en Allemagne est de comprendre le fonctionnement du système académique allemand (organisation, démarches à effectuer…). Le programme “Welcome” a jusqu’à présent permis de concrétiser 450 projets d’aide aux réfugiés dans 162 établissements d’enseignement supérieur. Ces projets d’aide aux réfugiés vont du conseil juridique au soutien dans les démarches administratives, en passant par un accompagnement dans le parcours académique. Le programme “Integra” se focalise quant à lui sur les cours de langue et des séminaires visant à préparer les futurs étudiants réfugiés à entamer un parcours universitaire. Le BMBF consacre 100 millions d’euros sur une période de quatre ans à ces projets. Plus d’informations : Exemples de projets du programme “Welcome” (en allemand) : www.daad.de/pm-welcome

Exemples de projets du programme “Integra” (en allemand) : www.daad.de/pm-integra Source : “Hochschulprogramme für Fluchtlinge verlängert”, Communiqué de presse du BMBF, 11/10/2016 – https://www.bmbf.de/de/hochschulprogramme-fuer-fluechtlinge-verlaengert-3425.html Rédactrice : Claire Speiser, claire.speiser[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr

