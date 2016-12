Ouverture d’un nouveau Centre Fraunhofer à Zwickau pour la recherche en optique et traitement de surface

Le 15 novembre 2016 a été inauguré un nouveau Centre d’application de la Fraunhofer à Zwickau (Saxe) pour les techniques de mesures optiques et le traitement de surface (AZOM).

Ce nouveau Centre d’application résulte du partenariat déjà existant entre l’Institut Fraunhofer des matériaux et des technologies de faisceaux (IWS) à Dresde (Saxe) et l’Université technique de Saxe occidentale de Zwickau (WHZ). La WHZ se retrouve ainsi davantage impliquée dans les projets de recherche en partenariat avec les acteurs industriels, permettant le développement des compétences présentes dans la région.et des formations à destination des étudiants. Les entreprises moyennes locales peuvent également bénéficier de cette nouvelle structure grâce aux opportunités de collaborations supplémentaires.

Le Centre Fraunhofer d’application AZOM a pour objectif principal le développement de techniques de mesure optique appliquées à plusieurs secteurs technologiques et à destination de l’industrie. Il sera équipé de tables optiques et de nombreux systèmes d’analyse et de mesure optique pour l’étude des propriétés de surface des matériaux (mesure de luminosité, réflexion, absorption, de profilage de surface microscopes optiques et électroniques, …).

Le Land de Saxe a financé la création du Centre à hauteur de trois millions d’euros. En novembre 2016, dix personnes travaillent dans le Centre au côté de quatre doctorants, trois stagiaires de niveau master et quatre stagiaires de niveau licence.

Source : “Fraunhofer AZOM öffnet seine Türen und will „Leuchtturm“ für optische Forschung in der Region werden”, communiqué de presse du Fraunhofer IWS, 15/11/2016 – http://www.iws.fraunhofer.de/de/presseundmedien/presseinformationen/2016/presseinformation_2016-18.html

Rédacteur : Aurélien Gaufrès, aurelien.gaufres[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr