Six groupes de recherche germano-russes financés pendant trois ans

La communauté des centres Helmholtz et la Fondation Russe pour la Science (RSF), ont mis en place un programme de financement destiné aux groupes de recherche germano-russes visant à encourager la coopération bilatérale en matière de recherche. Les deux organismes ont ainsi sélectionné six projets de recherche germano-russes dans le cadre de ce programme de financement nommé "Helmholtz-RSF Joint Research groups". Chacun des six projets de recherche sélectionnés se verra doté d’une somme atteignant jusqu’à 130 000 euros par an, de la part de chaque partenaire, sur une période de trois ans. Le présent appel à projet, premier d’une série de trois appels, s’oriente particulièrement vers les domaines de la biomédecine et des sciences des données et de l’information.