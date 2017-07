Conférence « Dynamique du système terrestre – Nouvelles perspectives de coopération franco-allemande en recherche sur le climat et sur la transition énergétique » – 11-12 septembre 2017

Durant un jour et demi, les scientifiques coopéreront en groupe de travail sur des questions ayant attrait à la problématique des stockages géologiques (C02, H2, CH4), de la géothermie, du stockage de déchets nucléaires et des technologies spatiales d’observation de la Terre. Les axes thématiques de cette conférence s’inscrivent pleinement dans le cadre de l’initiative « Make our Planet Great Again » lancée récemment par la France et qui a pour objectif de renforcer durablement les coopérations de recherche dans ces domaines au niveau international.

Pour clore cette rencontre, un événement est organisé à l’ambassade le 12 septembre en fin d’après-midi. Outre la présentation d’une feuille de route commune qui aura été élaborée en amont par les scientifiques durant les ateliers de travail, une attention particulière sera portée sur la dimension politique et européenne de la coopération scientifique franco-allemande. A cette fin, une table-ronde précédée d’interventions liminaires rassemblera des experts de haut niveau et sera suivie d’une réception pour la poursuite des échanges.

Rédacteur : Luc Massat, luc.massat[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr