Création d’un nouvel institut Helmholtz pour la biodiversité marine fonctionnelle

Ce nouveau centre de recherche renforcera les liens déjà établis entre ces deux instituts sur les questions de biodiversité marine allant de la génétique de la faune et de la flore marine, à des analyses fonctionnelles d’un écosystème dans son ensemble. La spécificité de l’HIFMB est d’allier des compétences en sciences naturelles et en sciences sociales afin de mettre en place des stratégies innovantes de management et de préservation des océans. Une unité spécialisée en informatique sera chargée d’utiliser et diffuser au mieux les données collectées tandis qu’une autre unité spécialisée dans la biodiversité aura en charge de combiner différents modèles théoriques avec une approche spatiale, évolutionnaire et biogéochimique.

Un financement initial de 23 millions d’euros jusqu’en 2020 du Land de Basse-Saxe assurera en partie la construction d’un nouveau bâtiment dans la ville d’Oldenbourg. A partir de 2021, la communauté Helmholtz prendra en charge financièrement l’HIFMB à hauteur de 5,5 millions d’euros par an (provenance des fonds à 90% de l’Etat fédéral et 10% du Land de Basse-Saxe).

Source :

ꞌꞌHelmholtz Institute for Functional Marine Biodiversity officially foundedꞌꞌ, communiqué de presse de l’AWI, 31/05/2017 – https://www.awi.de/nc/en/about-us/service/press/press-release/helmholtz-institut-fuer-funktionelle-marine-biodiversitaet-offiziell-gegruendet.html

