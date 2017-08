Projet européen COSMHYC : technologie de compression innovante pour une mobilité hydrogène plus compétitive

Afin de lutter contre le réchauffement climatique, la mobilité hydrogène est au même titre que la voiture à pile à combustible une solution envisagée pour diminuer l’empreinte carbone du secteur des transports. Néanmoins, de par ses propriétés physiques et notamment sa faible densité, l’utilisation de l’hydrogène induit des pressions de stockage pouvant atteindre 70 MPa (700 bar) dans le réservoir des voitures. Par conséquent, un système de mise sous pression consommant beaucoup d’énergie doit être utilisé au niveau de la station de ravitaillement, ce qui diminue le rendement de la mobilité hydrogène.

Le projet mis en œuvre s’attache à améliorer le système de mise sous pression de l’hydrogène entre le réservoir de stockage et celui de la voiture en réduisant les coûts d’investissement et de fonctionnement de la technologie développée, tout comme le bruit engendré par le compresseur mécanique. A cette fin, un prototype sera développé et testé en conditions réelle d’utilisation et une évaluation technico-économique réalisée à différentes étapes pour s’assurer de la compétitivité de cette technologie pour une utilisation plus large des voitures à pile à combustible.

L’Union européenne finance le projet à hauteur de 2,5 millions d’euros pour une durée de 3 ans (2017-2019) dans le cadre du programme H2020 et plus spécifiquement de l’initiative « Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (FCH 2 JU) » visant à soutenir la recherche et le développement de la pile à combustible et de la technologie hydrogène. Dans ce projet, deux partenaires industriels (MAHYTEC et Nel Hydrogen) sont impliqués en étroite collaboration avec des experts de la technologie hydrogène (LBST), des spécialistes en gestion des innovations (Steinbeis 2i) et des chercheurs (EIFER)

