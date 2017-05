Un biofilm artificiel qui augmente la production énergétique des piles à combustibles bactériennes

Les piles à combustibles bactériennes exploitent le métabolisme des bactéries pour produire de l’électricité. Une équipe de chercheurs de l’université de Bayreuth (Bavière) a développé un biofilm qui rend cette technologie récente plus efficace, plus stable et plus facile à utiliser en améliorant la production d’énergie et donc le rendement. Les résultats de cette recherche ont été publiés dans le journal Macromolecular Bioscience.