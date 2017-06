Le BMBF lance un cluster dédié aux nouvelles technologies pour la santé et le soin

Sous l’impulsion du développement démographique et des progrès technologiques, les innovations dans le domaine du numérique peuvent aider davantage de gens dans les hôpitaux, les centres de soins et les habitations. Avec les nouveaux systèmes d’assistance, de nombreuses personnes pourront rester plus longtemps dans leur lieu de vie habituel. Les technologies de soin innovantes, comme par exmple les lits médicalisés intelligents, pourront également aider patients et personnel médical dans leurs interactions quotidiennes.

La première étape de ce cluster est donc le lancement d’un centre d’innovations en soins le 1er juin 2017, concentrant ses activités sur la recherche pratique de nouvelles technologies avec les centres de soins, les hôpitaux et les cliniques. Les interactions entre les humains et la technologie constituent le sujet principal de ces recherches. Le centre est coordonné par l’Institut d’informatique d’Oldenburg, épaulé par l’université d’Oldenburg, l’université de Brême et l’Institut Hanse d’Oldenburg.

Le cluster sera opérationnel d’ici 2018 grâce à quatre centres de soins, dans les Länder de Bade-Wurtemberg, de Bavière, de Basse-Saxe et à Berlin. Au sein de ces centres, des technologies de santé innovantes seront mises en place dans les services de soins stationnaires, ambulatoires et cliniques d’institutions renommées, et leur efficacité sera ainsi évaluée. Les centres travailleront en étroite collaboration avec des partenaires industriels ainsi qu’avec des institutions actives dans le domaine médical. L’une des caractéristiques principales des centres du cluster sera d’utiliser une approche participative et interdisciplinaire dans le développement des innovations.

Le centre d’innovations en soins et les centres de soins serviront de lieux d’apprentissage pour les professionnels de santé. Le cluster donnera ainsi une impulsion dans la formation du personnel et leur permettra de connaître l’usage précis des nouvelles technologies dans les soins, ainsi que leur importance sociale.

Source : “Pflege von Angehörigen und Patienten erleichtern”, communiqué du BMBF, 01/06/2017 – https://www.bmbf.de/de/pflege-von-angehoerigen-und-patienten-erleichtern-4279.html

