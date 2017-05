La ministre de l’économie allemande présente la stratégie Afrique lors du Forum Économique mondial à Durban

Ce déplacement en Afrique du Sud fut l’occasion pour la ministre de présenter la stratégie Afrique « Pro ! Afrika » du ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie (BMWi), visant à établir des partenariats pour l’innovation et la numérisation entre l’Allemagne et les pays africains, avec notamment la volonté de faciliter les contacts entre les start-ups des deux continents. En effet, le développement de nouvelles technologies numériques s’est effectué extrêmement rapidement sur le continent africain, dont la croissance moyenne était de 3,7% en 2016.

Le BMWi prévoit de financer un fonds spécialement dédié aux start-ups à hauteur de 100 millions d’euros, ainsi que la création d’un accélérateur de start-ups et l’élargissement du programme EXIST pour les start-ups en Afrique. Des centres de compétences pour le tourisme, l’environnement, les matières premières ou le traitement de l’eau sont également prévus. La stratégie comporte également un volet sur la formation professionnelle.

