Résumé de la quinzième édition de la Bionnale à Berlin

Ce sont plus de 1000 personnes originaires d’une trentaine de pays, dont une large majorité d’Allemands, qui se sont inscrits pour participer à l’évènement. Le matin, la conférence a été ouverte par des discours d’accueil de Christian Rickerts, secrétaire d’Etat pour l’économie, l’énergie et les entreprises de Berlin et Rugilė Andziukevičiūtė-Buzė, vice-ministre de l’économie de la Lituanie. Ija Madisch, directeur général de ResearchGate a ensuite présenté son parcours, avant qu’un panel d’intervenants discute des innovations à la croisée de plusieurs domaines (par exemple, pharmacie et sciences informatiques, start-ups et grosses entreprises).

L’après-midi, les participants ont pu choisir entre de nombreuses présentations qui leur étaient proposé, à travers trois thèmes : « Est-ce que le Big Data améliore les développements biotechnologiques et pharmaceutiques », « Technologies médicales » (« Imagerie pour le diagnostic » et « Médecine minimale invasive ») et « Industries biologiques – Produits biologiques pour la santé et le marché de consommation » (« Histoires de réussite en biotechnologie industrielle » et « Donner des moyens aux technologies prometteuses »).

Tout au long de la journée, des séances de rencontres ciblées ont eu lieu pour permettre aux professionnels du secteur de se rencontrer en fonction de leurs centres d’intérêt. De nombreuses entreprises et organisations étaient également présentes et tenaient des stands librement accessibles au public désireux d’obtenir plus d’informations.

Plus d’informations : site de la Bionnale (en anglais) – https://www.b2match.eu/bionnale2017

Sources :

Présence de la rédactrice à l‘évènement

“XV. BIONNALE 2017”, article de Berlin Partner, 17/05/2017 – https://www.berlin-partner.de/nc/presse/presseinformationen/detailansicht/xv-bionnale-2017/

