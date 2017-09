La société Fraunhofer va ouvrir un nouveau centre de projets en microélectronique et systèmes optiques à destination de la recherche biomédicale

Ce centre va se concentrer sur deux domaines d’application : l’imagerie biomédicale et les technologies pour l’analyse des biomarqueurs. Les trois instituts Fraunhofer coopérant sur ce projet sont l’Institut Fraunhofer pour les microsystèmes photoniques (IPMS) de Dresde (Saxe), l’Institut Fraunhofer pour l’optique appliquée et la mécanique de précision (IOF) d’Iéna (Thuringe) et l’Institut Fraunhofer de thérapie cellulaire et d’immunologie (IZI) de Leipzig (Saxe).

Dans le cadre des stratégies économiques européenne, fédérale et régionale, le centre devrait favoriser le transfert de ses travaux vers l’industrie afin de développer des applications pour les technologies médicales, les méthodes de diagnostic, la biotechnologie, la biophotonique, la pharmacologie, la santé et le vieillissement.

Le Land de Thuringe et la société Fraunhofer vont chacun fournir la moitié des 35 millions d’euros nécessaires pour le projet : 20 millions d’investissement initial sur cinq ans et 15 millions pour la construction et l’équipement du nouveau centre. Par la suite, le financement du centre de projets sera assuré par la société Fraunhofer.

Rédactrice : Laura Voisin