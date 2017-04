EnArgus : un portail pour améliorer la visibilité de la recherche dans le domaine de l’énergie

Parmi les objectifs fixés par le 6ème programme de la politique énergétique de recherche du gouvernement allemand, la visibilité et l’évaluation des projets et technologies développées sont à améliorer. Pour ce faire, un consortium coordonné par l’institut Fraunhofer pour les techniques d’informations appliquées (FIT) a mis en place un système centralisé d’information entre les différentes bases de données existantes qui donne un accès uniformisé aux informations concernant plus de 22 000 projets de recherche ayant lieu depuis 1968.

La recherche sémantique effectuée permet de trier les résultats en fonction de différents critères de sélection (période, somme allouée au projet, financeur, localisation etc.). Les résultats sont visualisables dans un diagramme ou sur une carte interactive. Par exemple, il est facilement possible de visualiser si une thématique est émergeante dans une région donnée. Au-delà de l’accès public, un accès restreint au descriptif des projets, rapports intermédiaires et finaux est réservé aux ministères et aux porteurs de projet.

Ce projet a été mené par 10 instituts de recherches dont les instituts de la société Fraunhofer suivants :

l’institut Fraunhofer pour les techniques d’informations appliquées (FIT) ;

Institut Fraunhofer de recherche pour la communication, l’information et l’ergonomie (FKIE) ;

l’Institut Fraunhofer pour les systèmes énergétiques solaires (ISE) ;

l’institut Fraunhofer pour les technologies de l’environnement, de la sécurité et de l’énergie (UMSICHT).

Plus d’informations :

Site internet d’EnArgus – https://www.enargus.de/pub/bscw.cgi?op=enargus.eps2

Site de développement du projet EnArgus – https://enargus.fit.fraunhofer.de/

Source : « Making Energy Research Funding Information Public », communiqué du FIT, 06/04/2017 – http://www.fit.fraunhofer.de/en/fb/cscw/projects/enargus.html

Rédacteur : Luc Massat, luc.massat[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr