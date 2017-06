Création du centre international pour une chimie durable – ISC3

L’ISC3 ambitionne de devenir un centre de recherche proposant des solutions innovantes pour la lutte contre le réchauffement climatique, l’efficacité énergétique, la mobilité du futur et la production de produits alimentaires. Via son réseau d’experts et son centre scientifique, l’ISC3 sera en interaction avec les décideurs politiques, le monde de la recherche et la société civile. Il proposera également des formations et apportera un soutien aux pays en développement.

Le siège de l’ISC3 sera situé à Bonn (Rhénanie du Nord – Westphalie). Deux plateformes scientifiques seront créées : un centre scientifique à l’Université Leuphana de Lunebourg (Basse-Saxe) et un centre d’innovation dans la Société pour l’ingénierie chimique et les biotechnologies (DECHEMA) à Francfort (Hesse). Un réseau international ISCnet a également vu le jour pour assurer l’interaction de différents acteurs du domaine de la chimie durable. Pour assurer le développement de ce centre et le soutien de ses vingt salariés, l’Etat fédéral allemand investit 1,7 million d’euros en 2017 et 2,4 millions d’euros par an à partir de 2018.

Plus d’informations :

Site web du centre ISC3 – https://isc3.org/

Source :

ꞌꞌFederal Environment Ministry opens Collaborative Centre for sustainable chemistryꞌꞌ, communiqué de presse du ministère fédéral de l’environnement, 17/05/2017 – http://www.bmub.bund.de/en/pressrelease/federal-environment-ministry-opens-collaborative-centre-for-sustainable-chemistry/

Rédacteur : Luc Massat, luc.massat[at]diplomatie.gouv.fr – www.science-allemagne.fr