INVITATION

Wilhelm und Else Heraeus-Symposium

en l’honneur d’Alain Aspect

à l’ambassade de France à Berlin

le 10 novembre 2017, 9h00 – 18h00



Organisé en l’honneur d’Alain Aspect et de sa contribution décisive au domaine de l’optique quantique, ce symposium est l’occasion de réunir de jeunes scientifiques passionnés, des étudiants et très motivés par la physique ainsi que des scientifiques confirmés du monde entier. Trois prix Nobel étroitement liés à l’évolution de la physique quantique présenteront les fondements et les dernières avancées dans ce domaine.

Ce symposium offre aux jeunes scientifiques une occasion unique de se confronter aux prestigieux précurseurs de leur domaine de recherche ainsi qu’avec des acteurs du monde de l’entreprise. Dans cette optique, les contributions scientifiques ainsi que les discussions finales seront focalisées sur les innovations et les ruptures qui ont fondamentalement modifié notre conception de la physique quantique conduisant à « la seconde révolution quantique ». Les implications scientifiques et les retombées de cette révolution en termes d’applications industrielles seront largement discutées.

Cette manifestation aura lieu à partir de 9h le vendredi 10 novembre 2017 à l’Ambassade de France à Berlin, entrée Wilhelmstr. 69.

Un buffet sera servi aux participants dans les espaces de l’ambassade.

Pour des raisons de sécurité, tous les participants devront se munir d’une pièce d’identité en cours de validité. L’entrée est libre mais une inscription par mail est obligatoire.

Pour toutes demandes d’information, veuillez envoyer un mail à Prof. Ludger Wöste : sqr2017@physik.fu-berlin.de

Imprimer le programme : http://www.science-allemagne.fr/fr/wp-content/uploads/2017/07/SQR2017.pdf