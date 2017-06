L’enseignement scolaire et la santé portés par le BMBF à l’occasion du Digital Gipfel 2017

Le sommet national du numérique (Digital Gipfel) est une nouvelle formule du sommet national des Technologies de l’Information (IT-Gipfel). Il s’est déroulé dans la région Rhin-Neckar les 12 et 13 juin 2017. Le ministère fédéral de l’Enseignement et de la Recherche (BMBF) a été présent pour mettre l’accent sur des projets de numérisation de l’enseignement scolaire et de chirurgie médicale.